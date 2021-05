Piogge in arrivo nel Veneziano

La fase di bel tempo e clima gradevole sta per volgere al termine in Veneto e provincia di Venezia. Le previsioni per i prossimi giorni di 3bmeteo.com

Sta per volgere al termine la fase di bel tempo e dal clima più che gradevole che ha caratterizzato gli ultimi giorni della settimana. Come ci spiegano i meteorologi di 3bmeteo.com, la giornata di lunedì sarà ancora all’insegna del bel tempo prevalente con cieli tutto sommato poco nuvolosi e temperature in ulteriore lieve aumento, tanto che sulle aree meridionali della regione si potranno raggiungere punte di 25/26°C, ma martedì una perturbazione atlantica raggiungerà il Veneto con piogge a partire dalle zone occidentali in estensione verso quelle orientali.

Previsti anche alcuni rovesci in giornata sulle zone alpine, prealpine e sulle pianure settentrionali, mentre le temperature subiranno una generale diminuzione. Mercoledì attesa ancora un po’ di instabilità, con rovesci e qualche temporale che dalle zone di montagna si porteranno verso pianure e coste attenuandosi in serata; temperature in ulteriore calo. Altre piogge intermittenti attese da giovedì e per la seconda parte della settimana.

Meteo a Venezia

Inizio settimana in prevalenza soleggiato a Venezia con clima mite e temperature massime sui 20°C, ma martedì graduale aumento della nuvolosità per l’arrivo di una perturbazione da ovest che entro sera porterà le prime piogge. Condizioni di instabilità che si protrarranno nella giornata di mercoledì, soprattutto nel pomeriggio, quando alcuni scrosci di pioggia bagneranno la città e impediranno alla colonnina di mercurio di superare i 16°C. Ancora occasione per alcune piogge nella seconda metà della settimana, con temperature diurne sempre inferiori ai 20°C.