Previsioni meteo: Immacolata con maltempo e temperature in calo

Una perturbazione atlantica è pronta ad interessare il Nord Italia durante il giorno dell’Immacolata, portando diffuso maltempo e anche il ritorno della neve a quote molto basse: l'origine, come spiegato dal meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com, è un cuscino di aria fredda già preesistente sulle pianure settentrionali.

Nella giornata di mercoledì 8 si avranno condizioni perturbate con nevicate localmente fino a quote pianeggianti. La neve si farà vedere già dal mattino su bellunese e colli euganei, fino a 150-200 metri di altitudine invece sulle pedemontane e vicentino. Piogge a tratti forti altrove. Su Venezia, in particolare, è previsto un netto peggioramento delle condizioni meteo per la giornata dell’8 dicembre con piogge abbondanti, a tratti forti nel pomeriggio. Temperature in calo comprese tra 2°C e 4°C. Vento forte di Scirocco al largo, da Nord-Est nella laguna, e possibile acqua alta. Schiarite dalla notte successiva.

Le precipitazioni saranno copiose sulle Dolomiti e, tra la notte e la mattinata successiva, i fiocchi potrebbero spingersi fin sulle pianure tra vicentino e trevigiano, ma saranno fenomeni in esaurimento. Accumuli compresi tra 15 e 20 a Belluno e sul fondovalle della Carnia. Non si esclude una spolverata anche sulla città di Vicenza. Superiori ai 20-30 cm gli accumuli sulle aree di montagna.

Migliora nella mattinata di giovedì con schiarite, ma anche delle nebbie o foschie sulle basse pianure. Temperature in calo ovunque comprese generalmente tra 1°C e 5°C in pianura, abbondantemente sotto lo zero sui rilievi. Gelate nella notte successiva laddove sarà presente la neve al suolo. Forte vento di Scirocco sulle coste in rotazione da ENE sulle pianure.