Meteo: ancora afa, poi tempo instabile da venerdì

In Veneto proseguono caldo e afa: sulla base dei dati rilevati dal centro meteorologico dell'Arpav, la protezione civile veneziana fa sapere che anche per mercoledì 17 luglio e per la giornata di giovedì 18 luglio permangono condizioni di disagio fisico intenso, per il decimo giorno consecutivo.

La situazione potrebbe cambiare parzialmente nei giorni successivi. Secondo il meteorologo Stefano Ghisu di 3bmeteo.com l'espansione anticiclonica ha le ore contate, specialmente per le regioni del Nord Italia, coinvolte nel transito di correnti atlantiche che porteranno instabilità a tratti, con piogge e rovesci a carattere temporalesco dal 19 luglio.

Sui principali capoluoghi del Veneto il giovedì sarà ancora caratterizzato da tempo stabile, con sole prevalente e clima caldo afoso (temperature massime fino a 35 - 36°C). Venerdì, appunto, l'anticiclone sarà in graduale indebolimento: dopo un avvio di giornata stabile, si prevede un pomeriggio-sera instabile, con rovesci e temporali a partire dalle aree alpine e prealpine in estensione alle aree di pianura.

Sabato di nuovo stabile in pianura, con disturbi diurni ancora su Alpi, Prealpi e pedemontane. Domenica è previsto un nuovo progressivo peggioramento, tra pomeriggio e sera, stavolta più diffuso, con temporali localmente intensi che dai rilievi si estenderanno alle aree di pianura; seguirà contestualmente un temporaneo calo delle temperature.