Le precipitazioni continueranno a essere diffuse, in tutto il territorio regionale del Veneto, anche nella prima parte di domani, domenica 7 gennaio. Il tempo sarà perturbato, con piogge anche consistenti e abbondanti specie sulle Prealpi e sulla pianura nord-orientale. In quota, le nevicate risulteranno consistenti oltre i 1300/1500 metri, localmente anche più in basso sulle Dolomiti.

Sulla base di queste previsioni, il centro funzionale decentrato della protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idraulica anche nei bacini Basso Brenta-Bacchiglione e ?Livenza, Lemene e Tagliamento, che interessano il territorio della città metropolitana di Venezia.