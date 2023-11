Meteo, atteso maltempo con vento forte

È in arrivo il ciclone Ciaran, che porterà forte maltempo anche su Venezia e provincia. Le previsioni di 3bmeteo annunciano le prime piogge nella tarda mattinata di giovedì e poi, dal pomeriggio, un'intensificazione dei fenomeni che potrebbero assumere verso sera anche carattere di forte intensità, con rischio di temporali. Il maltempo continuerà anche nell’arco della notte e nelle prime ore della mattina di venerdì, poi sono attese schiarite.

La pausa sarà breve: dopo una giornata di sabato abbastanza soleggiata, verso sera il tempo tornerà a guastarsi con le prime piogge e nella notte tra sabato e domenica i fenomeni potrebbero risultare anche intensi. Da domenica pomeriggio più sole e l’inizio della prossima settimana si preannuncia soleggiato.

Attenzione ai venti forti previsti tra giovedì e venerdì, con mareggiate lungo la costa e marea elevata sulla laguna. La stima è per un picco di 130-135 centimetri. A tal proposito la protezione civile di Venezia, in base ai dati del servizio meteorologico, regionale, ha diramato un'allerta maltempo - in vigore dal pomeriggio di giovedì 2 novembre alla prima parte di venerdì 3 novembre - per probabili rovesci, temporali e vento forte. Le temperature non subiranno grandi variazioni, con massime non oltre i 16/17°C e minime intorno ai 12/13°C.