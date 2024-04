Ponte del primo maggio: due giorni di primavera, poi meteo in peggioramento

Dopo una fase instabile e dal sapore invernale, il tempo sta per migliorare grazie a un temporaneo rinforzo dell'alta pressione. Tra lunedì 29 e martedì 30 aprile si prevede un periodo prevalentemente stabile e soleggiato. Le temperature diventeranno gradualmente più miti, con massime che raggiungeranno valori più tipici della primavera. Le massime si avvicineranno ai 25-26°C in pianura, mentre le minime saranno generalmente superiori ai 10°C. Lo riferisce il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com.

Questo bel tempo, tuttavia, sarà seguito da un nuovo peggioramento a partire dal 1° maggio, quando una depressione in formazione sul Mediterraneo centro-occidentale causerà un aumento della nuvolosità, con i primi fenomeni attesi dapprima su Alpi e Prealpi ed entro fine giornata localmente anche in pianura. Ciò prelude a un giovedì caratterizzato da maltempo, con rovesci diffusi e anche qualche temporale, che si attenua poi verso sera a partire dalle basse pianure. Le condizioni meteorologiche non dovrebbero migliorare neppure nel fine settimana, che sarà caratterizzato da alternanza di sole, frequenti passaggi nuvolosi e fenomeni sparsi. Il tutto sarà accompagnato da un nuovo calo delle temperature a partire dalla metà della settimana, con massime che difficilmente supereranno i 14/16°C giovedì, in leggero aumento nel fine settimana successivo.

Per quanto riguarda nello specifico la zona di Venezia, il tempo è stabile e soleggiato fino a fine mese, con al più qualche sparuto annuvolamento in transito ma con temperature in ulteriore rialzo; massime sino a 26/27°C tra lunedì e martedì. Peggiora poi con l’avvio di maggio con nubi in aumento nella giornata del 1°, quando qualche primo piovasco potrebbe giungere a fine dì, e piogge e temporali più diffusi giovedì 2. Nel fine settimana, infine, il tempo si manterrà variabile con ancora il rischio di rovesci o temporali, specie venerdì. Anche le temperature sono attese in calo nella seconda parte della settimana con valori anche sotto i 20°C.