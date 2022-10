Meteo, nei prossimi giorni attesa una svolta autunnale

Archiviato uno dei mesi di ottobre più caldo di sempre, i primi giorni di novembre mostreranno un ritorno a condizioni più autunnali. Secondo Davide Sironi di 3B Meteo, l'anomalo anticiclone responsabile del caldo fuori stagione degli ultimi giorni subirà un graduale indebolimento sotto la spinta di correnti più umide atlantiche. Primi segnali di cambiamento già a partire da Ognissanti, con nuvolosità in generale aumento e la formazione di foschie dense e nebbie lungo le zone costiere, la laguna di Venezia e le aree di pianura retrostanti; contesto meteo che rimarrà comunque asciutto e ancora molto mite per il periodo, seppur con temperature massime più contenute.

Un cambio più netto è atteso tra la fine di giovedì e venerdì mattino quando una perturbazione più organizzata di origine nord-atlantica porterà un peggioramento veloce ma piuttosto marcato con piogge e rovesci diffusi su tutta la regione, anche di una certa intensità sull'area prealpina e dolomitica. Oltre al ritorno delle precipitazioni, si registrerà un deciso calo delle temperature a tutte le quote e un rinforzo dei venti, dapprima di Scirocco e Libeccio e poi di Bora e Tramontana. L'ingresso dell'aria fredda favorirà neve fino a quote di media montagna, dapprima intorno 2200-2500 m ma in calo a fine episodio fin verso i 1500/1700 m di altitudine sulle Dolomiti.

Questo peggioramento, tuttavia, sarà un breve episodio perturbato che non annuncia una vera svolta meteo per novembre. Infatti già a partire dal weekend e nei giorni successivi, è previsto un nuovo rinforzo dell'anticiclone con ritorno a condizioni stabili, soleggiate e asciutte.