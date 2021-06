Il caldo continuerà a non dare tregua in provincia di Venezia

Sul Veneto la settimana appena iniziata continuerà all'insegna del tempo soleggiato e caldo, ma con un graduale aumento dell'instabilità a partire dai rilievi. Martedì vedrà ancora tempo sereno sull'intera regione, mentre mercoledì compariranno le prime note instabili, con locali temporali nel pomeriggio sulle Dolomiti.

Giovedì l'instabilità pomeridiano-serale dovrebbe estendersi alla fascia prealpina, per poi culminare nella serata di venerdì, quando anche i settori di pianura e le coste potrebbero essere interessati da veloci temporali, più probabili ed intensi sulla fascia pedemontana. Le temperature si manterranno molto elevate, con massime generalmente comprese fra i 32 e i 35 gradi in pianura; sulle coste non si supereranno i 30-31°C grazie alle brezze, ma con tassi di umidità molto elevati e conseguente disagio per afa.

Meteo per la provincia di Venezia

Entrando nel dettaglio, Davide Ricci di 3bmeteo.com spiega che su Venezia il tempo si manterrà sereno o al più poco nuvoloso almeno fino a giovedì, con possibilità di innocui annuvolamenti e velature di passaggio. Venerdì il transito di un fronte comporterà un aumento dell'instabilità pomeridiana, che verso sera potrà anche dare luogo a rovesci e temporali. A seguire, per il weekend, è al momento atteso un nuovo miglioramento, con tempo ben soleggiato. Le temperature si manterranno elevate fino a giovedì, con minime sui 23-24 gradi e massime attorno ai 29-30; il caldo sarà inoltre accompagnato da elevata umidità, che acuirà la sensazione di afa. Calo termico da venerdì, con massime che dovrebbero restare entro i 26-28 gradi.