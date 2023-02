Previsioni meteo, si abbassano le temperature

Fino a sabato anticiclone prevalente con tempo stabile sul Veneto anche se non sempre soleggiato: sulle basse pianure infatti potranno ancora ripresentarsi banchi di nebbia o nubi basse specie durante le ore più fredde della giornata. Da domenica, secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, tuttavia farà il suo ingresso il freddo di matrice artico-russa dalla porta della Bora: avremo così un primo importante calo termico, anche di oltre 6-8°C con sensazione di freddo accentuata dalla Bora che potrà soffiare rafficata lungo i settori costieri specie in serata. Il tutto sarà accompagnato da un temporaneo aumento della nuvolosità, pur irregolare, che occasionalmente potrà sfociare in brevi precipitazioni nevose a quote basse.

Il flusso freddo da Est prosegurà, anzi si acutizzerà, nel corso della nuova settimana che risulterà in larga parte fredda, con temperature sotto la media, ma sostanzialmente secca e soleggiata. Nottetempo e al mattino avremo diffuse ed estese gelate anche in pianura, dove le temperature minime potranno scendere fino a -3/-6°C, mentre le massime non dovrebbero superare i 6-8°C. Gelo intenso in montagna, specie sulle Dolomiti, con temperature anche di -8/-10°C fino a quote prossime al fondovalle. Una situazione che dovrebbe protrarsi almeno fino al prossimo 10 febbraio.

Le previsioni meteo per Venezia

Nel Veneziano, weekend tra sole e nubi irregolari ma con basso rischio di precipitazioni. Sabato massime sui 10°C, domenica calo termico con massime di 7-8°C. Prossima settimana fredda con gelate notturne (minime fino a -1/-2°C) e massime non oltre i 6-7°C. Bora a tratti sostenuta con sensazione di freddo ulteriormente accentuata.