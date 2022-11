Torna la pioggia dall’Atlantico, serie di perturbazioni autunnali in settimana

Con il definitivo smantellamento dell’anticiclone sull’Europa centrale si spalancherà la porta dell’Atlantico e, nei prossimi giorni, è previsto il transito di una serie di perturbazioni che porteranno piogge e rovesci, oltre a nevicate in alta montagna. Il clima tutto sommato sarà mite, dopo l’irruzione fredda balcanica avvenuta tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di quella in corso.

Per quanto riguarda l'area veneziana, ecco le previsioni del tempo di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com per i giorni tra il 16 e il 20 novembre: mercoledì sarà una giornata inizialmente piovosa, mentre nel pomeriggio i fenomeni si esauriranno e subentreranno parziali schiarite. Saliranno lievemente le temperature massime, oscillando intorno a 13°C. Giovedì sarà una giornata nebbiosa e con poco sole, in attesa di una nuova perturbazione che nella notte su venerdì determinerà la ripresa delle piogge. Queste si protrarranno fino al mattino e saranno seguite da parziali schiarite in giornata, con le temperature diurne che raggiungeranno i 16°C. Sabato possibile nuova perturbazione con qualche piovasco e temperature in calo, prima di una domenica più soleggiata.