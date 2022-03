Meteo, in settimana arriva la pioggia

La lunga fase di siccità che ci ha accompagnato per l’intera stagione invernale sta arrivando al capolinea. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, dalle latitudini artiche si sta preparando un affondo di aria fredda che punterà la Penisola Iberica nella prima parte della settimana e attiverà una circolazione di bassa pressione da cui si dipartirà una perturbazione diretta verso l’Italia.

La perturbazione raggiungerà il Veneto nel corso di mercoledì, favorendo il ritorno di piogge e anche, oltre i 1300 metri di altitudine, della neve. Per quanto riguarda l'area veneziana, la giornata di martedì sarà ancora stabile, anche se non ben soleggiata a causa della presenza di banchi di nebbia al mattino e un po’ di nubi in giornata. Mercoledì clima inizialmente asciutto, ma tra il pomeriggio e la sera giungeranno le prime piogge, in intensificazione entro fine giornata.

Le temperature subiranno poche oscillazioni, variando tra 9 e 11°C. Giovedì sarà un’altra giornata nuvolosa con piogge intermittenti fino al pomeriggio in esaurimento per la sera quando subentreranno alcune schiarite, mentre le temperature varieranno tra 10 e 13°C. Anche a ridosso del prossimo weekend il tempo si manterrà a tratti instabile e fresco, con altre occasioni per piogge e rovesci.