Cambia il meteo, cosa aspettarsi nei prossimi giorni

L’alta pressione che ha portato caldo intenso e temperature sopra la media su tutto il Veneto ha le ore contate, per l’entrata di correnti più fresche e instabili settentrionali. Spazio quindi a giornate spiccatamente instabili tra martedì e giovedì con piogge e temporali anche intensi. Attenzione alla grandine, in particolare martedì, con chicchi di medie o grandi dimensioni, possibili danni e disagi. Non mancheranno delle finestre di tempo soleggiato.

Si assisterà anche a un deciso calo termico, con le temperature massime che fino a venerdì si manterranno sotto ai 28-29 gradi durante il giorno. In laguna soffierà vento forte di bora nella giornata di giovedì. Nel weekend è atteso un miglioramento, quando anche le temperature torneranno ad

alzarsi.

Il meteo su Venezia

Su Venezia, in particolare le condizioni meteo sono previste in peggioramento nei prossimi giorni con piogge e temporali a tratti intensi tra martedì e giovedì. Come ci spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com, non mancheranno pause stabili o asciutte con ampi spazi soleggiati. Previsto anche un crollo termico, con le temperature massime che staranno stabilmente sotto i 25 gradi, e le minime si stabilizzeranno tra i 16 e i 18 gradi.