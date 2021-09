Il meteo non sorride: previsti rovesci e temporali

Le condizioni meteorologiche non sorridono al weekend. Sul Veneto è atteso infatti un peggioramento delle condizioni meteo, in particolar modo nella seconda parte del fine settimana. Da sabato flussi umidi e instabili inizieranno a portare un po’ di nuvolosità sparsa e innocua, senza fenomeni di rilievo e il sole continuerà comunque a farla da padrone. Sarà infatti la giornata di domenica quella più instabile con piogge e temporali che interesseranno praticamente tutta la regione a partire dal pomeriggio. I fenomeni potrebbero risultare più organizzati sulle aree occidentali e prealpine. Sono previste temperature in calo la sera, con massime comprese ancora tra 24 e 28°C.

Meteo Venezia per il weekend

Il maltempo - ci spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com - non risparmierà nemmeno Venezia. La fase più instabile si manifesterà durante il pomeriggio e la serata di domenica, quando oltre alle piogge, non sono esclusi anche dei fenomeni temporaleschi. Le temperature saranno in calo in serata, con massime comprese tra 21 e 23°C. A partire da lunedì potrebbe aprirsi una settimana caratterizzata da una spiccata variabilità, con schiarite e piovaschi.