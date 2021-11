Meteo: temperature in calo, un'altra giornata di sole e poi tempo in peggioramento

Il Veneto sta vivendo in queste ore una fugace fase di tempo stabile e soleggiato che perdurerà fino a mercoledì, per poi cedere nuovamente il passo ad una perturbazione alimentata da aria artica. Fra giovedì e venerdì - spiega Davide Ricci di 3bmeteo.com - torneranno le piogge, anche se non particolarmente intense e le nevicate in montagna, inizialmente a quote medie, ma in successivo calo fin sotto i 1000 metri sulle Dolomiti. A seguire, per il fine settimana, sembra possibile la discesa da nord di nuove masse d’aria fredda ed instabile, con condizioni meteorologiche perturbate di stampo invernale e possibilità di neve localmente fino a quote basse.

Meteo a Venezia

Su Venezia e provincia è atteso un mercoledì pienamente soleggiato, sebbene con temperature mattutine piuttosto frizzanti e anche prossime allo zero, specie nell'alto Veneziano. Le prime nubi giungeranno nella notte e già in mattinata saranno possibili deboli piovaschi. La parte più attiva della perturbazione transiterà fra il pomeriggio e la notte di venerdì, dispensando piogge di moderata intensità. Le temperature subiranno un netto calo giovedì per venti freddi settentrionali, con massime attorno a 8-10°C, per poi rialzarsi leggermente venerdì.

Per il weekend la tendenza è al momento orientata verso un proseguimento dell’instabilità, associata ad un ulteriore calo termico: è quindi possibile che le nevicate possano spingersi fino a quote collinari, specie nella giornata di domenica. Tuttavia, essendo la situazione in rapida evoluzione, bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere maggiori dettagli.