Meteo: perturbazione in transito giovedì con piogge e temperature basse

Un promontorio anticiclonico si sta insediando sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, favorendo una breve fase stabile anche in Veneto. Dall’Atlantico, tuttavia, le perturbazioni rimangono in agguato e già dalla serata di mercoledì una di queste si avvicinerà al Nord Italia, erodendo l’anticiclone e determinando un graduale peggioramento del tempo. A spiegarlo è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

In particolare, a Venezia e provincia si attende per mercoledì 12 aprile una giornata variabile ma asciutta, con schiarite anche ampie nel pomeriggio e temperature massime fino a 16°C. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un certo peggioramento con piogge intermittenti in mattinata, clima asciutto dal pomeriggio e temperature diurne non oltre gli 11°C. Venerdì ancora qualche pioggia al mattino, poi parziali schiarite in giornata; il clima risulterà fresco con minime intorno a 8°C e massime sui 15°C. Ampie schiarite prevalenti nel weekend ma con clima fresco, soprattutto al primo mattino.