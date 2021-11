Meteo: in provincia fine settimana di nebbia e deboli piogge

Il Nord Italia è al momento interessato da un campo di alta pressione che garantirà una fine settimana di tempo stabile sul Veneto, con tanto sole sui rilievi alpini, mentre coste e pianure dovranno fare i conti con foschie e nebbie, talvolta anche spesse e persistenti. Lo riferisce il meteorologo di 3bmeteo.com Davide Ricci.

Dalla serata di domenica inoltre una perturbazione comincerà ad interessare il Triveneto, con nuvolosità in aumento e piogge sparse soprattutto nella giornata di lunedì. Fra martedì e mercoledì è probabile una nuova pausa in prevalenza soleggiata, prima di un più corposo peggioramento che dovrebbe affacciarsi sul Veneto da giovedì, portando nuove piogge, un calo termico e anche nevicate a quote medie sulle Alpi.

Venezia

Per quanto riguarda Venezia il weekend trascorrerà all’insegna del tempo nebbioso, con riduzione della visibilità specie fra notte e mattino. Nelle ore centrali la nebbia tenderà a sollevarsi leggermente almeno lungo la costa, lasciando comunque dietro di sé foschie e nubi basse, mentre sul basso Veneziano banchi di nebbia potranno persistere per l’intera giornata.

Dalla serata di domenica inizieranno a giungere le prime avvisaglie della perturbazione che interesserà Venezia nella giornata di lunedì, con piogge generalmente di debole intensità in esaurimento pomeridiano. Successivamente è atteso un miglioramento, con martedì e mercoledì che vedranno nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al momento i modelli previsionali individuano un guasto del tempo più marcato e duraturo verso la fine della prossima settimana, con nuove piogge a partire da giovedì e anche il ritorno della neve a quote medie su Alpi e Prealpi, ma data la distanza temporale saranno necessarie ulteriori conferme.