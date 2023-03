Meteo, le previsioni per il weekend delle Palme

Un flusso di miti e umide correnti occidentali interessa il Veneto convogliando nuvolosità a tratti estesa e compatta, ma senza apportare precipitazioni di rilievo, se non locali e brevi piovaschi. Sulle Dolomiti tempo più instabile con qualche pioggia o rovescio specie nella serata di venerdì. E per Davide Sironi, meteorologo di 3bmeteo.com ci saranno «poche novità per il weekend delle Palme; proseguiranno condizioni di variabilità atmosferica con spazi soleggiati alternati ad annuvolamenti irregolari e la possibilità di qualche piovasco a macchia di leopardo nelle ore pomeridiane».

Temperature massime fino a 20 gradi

Il contesto termico, prosegue Sironi «rimarrà piuttosto mite per il periodo, le temperature massime infatti potranno toccare i 20 gradi sul basso Veneto. Sabato segnaliamo la possibilità per qualche acquazzone o temporale pomeridiano sulle aree prealpine in estensione verso sera alle zone di pianura tra vicentino, trevigiano, padovano e veneziano; saranno comunque fenomeni passeggeri e di breve durata».

Previsto un netto cambio di rotta sul finire di domenica e in avvio della prossima settimana quando correnti fredde dalla Scandinavia irromperanno sull'Italia determinando un brusco calo delle temperature. «Pochi effetti sul Veneto - precisa Sironi -, dove le condizioni meteorologiche rimarranno buone, farà solo un po' freddo specie nottetempo e all'alba con il ritorno di gelate fino a bassa quota nelle vallate alpine e nelle aree di pianura più fredde, fuori dai centri abitati».