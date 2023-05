Nel weekend le temperature potranno toccare i 28 gradi

Il weekend del Veneto sarà caratterizzato da instabilità pomeridiana e serale, limitata principalmente alle aree alpine e prealpine, con precipitazioni anche a carattere temporalesco più frequenti. Come spiega a VeneziaToday il meteorologo Stefano Ghisu di 3bmeteo.com, il tempo sulle pianure e lungo le coste, nel corso di sabato, si presenterà stabile e in prevalenza soleggiato. La domenica invece «sarà più dinamica, caratterizzata da un graduale aumento della nuvolosità, a tratti irregolare, con possibilità per temporali anche intensi nel corso della sera tra Veronese, Vicentino e parte del Rodigino; stabile e in prevalenza asciutto su Padovano, Trevigiano e Veneziano».

Le temperature massime sono previste in rialzo, con valori fino ai 26-28 gradi sulle aree pianeggianti. «Lunedì 8 maggio - prosegue Ghisu - sarà caratterizzato da nuvolosità diffusa, in un contesto maggiormente instabile, con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco sulle aree alpine e prealpine; precipitazioni che tra pomeriggio e sera potranno interessare i settori di pianura». Nei giorni successivi è molto probabile un peggioramento più organizzato, complice il transito di correnti nord atlantiche, che porteranno piogge diffuse da mercoledì 10 maggio, contestualmente ad un calo delle temperature (ma la tendenza necessita di ulteriori conferme).