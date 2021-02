Non solo il freddo: avviso di criticità della Regione per venti forti su costa e pianura

Non solo crollo delle temperature: la seconda parte della settimana porterà in dote in provincia di Venezia anche forti raffiche di vento lungo le zone costiere e sulla pianura limitrofa. Per questo motivo il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha emesso un avviso di criticità valido dalle 16 di oggi e fino alla mezzanotte di sabato.

Venti tesi e forti

Le previsioni di Meteo Veneto, in particolare, indicano dal pomeriggio di oggi alla serata di sabato 13 venti persistenti di Bora, tesi e a tratti forti su costa e pianura limitrofa, specie quella centro meridionale con probabile fase più intensa nella giornata di sabato.

Crollo delle temperature

Come spiegano i meteorologi di 3bmeto.com, «in generale la pianura padana diventerà una ghiacciaia con valori ampiamente e diffusamente sottozero durante le ore notturne. Potranno scendere fino a -5/-7 gradi centigradi». Il freddo, stando alle previsioni, dovrebbe mantenersi anche nel corso della maggior parte della prossima settimana.