Intenso temporale con grandine in centro storico, allagamenti all'ospedale

Un forte temporale con grandine ha interessato il centro storico di Venezia stamattina, lunedì 7 settembre, verso le 8.30. La perturbazione è stata breve ma la sua intensità ha causato qualche problema: allagamenti si sono verificati, ad esempio, al piano terra dell'ospedale civile, comunque senza conseguenze per i pazienti e gli impianti. Il pronto soccorso è regolarmente funzionante.

Disagi anche al trasporto acqueo per via del forte vento, per fortuna per poco tempo. Quasi due ore dopo a un imbarcadero a San Zaccaria si vedono ancora i residui della rapida grandinata. All'ospedale civile sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Video: un vaporetto nel mezzo del maltempo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro video del maltempo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.