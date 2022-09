Fresco e temporali previsti in provincia

Maltempo in arrivo anche nel Veneziano. Secondo l'ultimo bollettino emesso da Arpav, sul continente europeo, a partire da nord, si approfondisce una saccatura accompagnata da aria piuttosto fredda. Aumenta l'instabilità anche nel Veneto, con precipitazioni più probabili tra venerdì e sabato. Il clima si fa più fresco, a tratti ventilato, con culmine del raffreddamento atteso per sabato e soprattutto per le prime ore di domenica.

Già nel pomeriggio di giovedì si registra una prima fase di instabilità con possibilità di qualche rovescio o temporale specie tra Prealpi e pianura centro-nord, dove non si esclude qualche fenomeno localmente intenso. Tra venerdì e la prima parte di sabato, invece, il tempo sarà instabile o a tratti perturbato, con precipitazioni da sparse a diffuse a partire dal pomeriggio, anche con rovesci e temporali localmente consistenti. Saranno possibili rinforzi di Bora sulla costa, con intensità anche forti tra venerdì pomeriggio e sabato mattina.