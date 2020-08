Ancora maltempo: probabili grandinate e forti raffiche di vento in pianura

Sarà un weekend all'insegna del maltempo in provincia di Venezia e più in generale in Veneto. Una prima fase di instabilità interesserà nella sera di sabato le zone montane, specie quelle centro-orientali, mentre dalle ore centrali della domenica aumenteranno le probabilità di temporali, anche localmente intensi con grandinate e forti raffiche di vento, in pianura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stato di attenzione

In virtù del quadro meteorologico previsto da Arpav, il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto segnala la possibilità di disagi al sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore in tutto il territorio veneto. Per i territori pedemontani e di pianura lo stato di attenzione decorrerà a partire dalle 12 di domenica 23.