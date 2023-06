Meteo in peggioramento: previsti fenomeni intensi con grandinate

Dal pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno, e fino alla giornata di sabato, è previsto tempo instabile, con rovesci e temporali in tutto il Veneto, anche in pianura. Secondo Arpav, saranno possibili anche locali fenomeni intensi, con raffiche di vento e grandinate, in particolare lungo le aree costiere.

In virtù di queste previsioni, il centro funzionale decentrato della protezione civile ha emesso un avviso in cui si dichiara uno stato di attenzione. Si prevede infatti criticità idrogeologica (allerta gialla), dalle 14 di venerdì alle mezzanotte di domenica 2 luglio, per i bacini Basso Brenta - Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento.