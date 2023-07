Torna il maltempo, previsti forti temporali e grandinate nel Veneziano

Maltempo in arrivo. L'anticiclone che ha temporaneamente interessato tutto il nord Italia cederà nuovamente a inizio settimana per l’arrivo di un’intensa perturbazione. Come spiega Carlo Migliore di 3bmeteo.com, nella giornata di lunedì, in territorio veneziano, le condizioni «saranno nel complesso soleggiate e calde con molta afa e massime fino a 30/31 gradi».

La situazione cambierà già da martedì, quando il tempo sarà instabile, «con possibilità soprattutto nella seconda parte di giornata di forti rovesci e temporali, anche accompagnati da grandinate, fino alle prime ore della notte di mercoledì». Le temperature saranno in diminuzione, con massime che non dovrebbero andare oltre i 28 gradi centigradi. Da giovedì, invece, «tempo più stabile e con caldo nella norma».