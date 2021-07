Previsti temporali e forti grandinate

Condizioni meteo in peggioramento. La Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica

Le previsioni meteo indicano per questo pomeriggio-sera una marcata instabilità in tutto il Veneto, con rovesci e temporali sparsi, a tratti anche diffusi. Non si escludono fenomeni locali anche molto intensi, con forti rovesci e raffiche di vento e grandinate. Dalla tarda serata, i fenomeni andranno ad esaurirsi.

Secondo le previsioni di 3Bmeteo, in provincia di Venezia il transito di temporali e improvvise raffiche di vento potrebbe continuare anche nella notte. Dopo un veloce miglioramento, già dalla mattinata di venerdì le temperature dovrebbero essere più gradevoli, diminuirà l'afa e i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Il weekend dovrebbe invece vedere sole prevalente sabato, mentre domenica potrebbe risentire di maggiore variabilità.

Rovesci e temporali potrebbero comportare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Per questo motivo il centro funzionale decentrato della protezione civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica valido fino alla mezzanotte di oggi.