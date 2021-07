Previsti ancora temporali e forti grandinate in provincia di Venezia

Sembra che l'estate sia in crisi. Come ci ha spiegato Federico Brescia di 3bmeteo.com, una linea temporalesca ben strutturata seguita da aria decisamente fresca per il periodo transiterà sul Veneto nella serata di martedì. Saranno previsti fenomeni intensi su tutta la regione, in particolare nelle aree di pianura, dove non si escludono ancora una volta la possibilità di eventi grandinigeni anche di medie dimensioni. Almeno fino a venerdì l'instabilità non lascerà la presa sul Veneto complice la presenza di aria fredda in quota.

Le previsioni per la provincia di Venezia

Sulla provincia di Venezia, dopo un lunedì caldo e soleggiato, da domani lìinstabilità sarà in aumento dal pomeriggio-sera con temporali anche intensi. Rischio di fenomeni intensi, con grandine e colpi di vento. Le temperature saranno in netto calo con massime intorno ai 26 gradi. Mercoledì condizioni in miglioramento, ma si resterà in un contesto di spiccata variabilità, con acquazzoni e temporali specie nelle ore diurne. Nel weekend il meteo dovrebbe essere clemente.