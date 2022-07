Previsto un peggioramento meteo, con temporali e grandine

Una saccatura con aria fredda in quota, presente a nord-est dell'Italia settentrionale, interesserà da domani mattina il Veneto, determinando una fase di instabilità a partire dalle ore centrali. Secondo l'ultimo bollettino meteo emesso dall'Arpav, sono previsti dei rovesci e temporali a partire dalle zone montane, in successiva estensione anche alla pianura più probabilmente verso il tardo pomeriggio/sera. Non si escludono fenomeni localmente intensi, come forti rovesci, grandinate e forti raffiche di vento.

Una fase meno significativa di instabilità potrà interessare la regione anche tra la serata di mercoledì 6 e le prime ore di giovedì 7, con possibilità di locali rovesci e temporali in particolare sulle zone prealpine e pedemontane. Il rischio di qualche fenomeno intenso risulta però inferiore.

Stato di attenzione della protezione civile

La protezione civile del Veneto ha diramato lo stato di attenzione (allerta gialla) per una presunta criticità idrogeologica, riferita alla rete idraulica secondaria, a partire dalle 12 di giovedì e fino alla mezzanotte di venerdì. Nell'avviso sono inclusi anche i bacini Basso Brenta - Bacchiglione, Basso Piave - Sile e Bacino scolante in laguna, e Livenza - Lemene e Tagliamento.