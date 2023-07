Allerta meteo, fino a mezzanotte possibili temporali con grandine

Fino alle 24 di oggi, giovedì 6 luglio, in tutto il territorio veneziano si potranno verificare temporali localmente intensi, caratterizzati da forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate. In base alle previsioni fornite da Arpav, il centro funzionale decentrato della protezione civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica per tutti i bacini.

Nel prossimo fine settimana, invece, come spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, «dovrebbe arrivare di gran carriera l'anticiclone africano, rimontando dapprima soprattutto al centrosud ma coinvolgendo poi anche il nord - avverte Ferrara -. In questa fase dunque tanto sole per tutti o quasi: Alpi, Prealpi e alto Piemonte potranno infatti rimanere interessati da qualche sporadico rovescio o temporale, anche forte, ma per il resto sarà stabilità atmosferica praticamente assoluta».

l rovescio negativo della medaglia sarà l'avvio anche di una intensa e prolungata ondata di caldo africano: già nel weekend primi picchi di 36-38 gradi, mentre nella prossima settimana sono previsti picchi di 38-40 gradi. Qualche grado in meno invece sulle coste grazie alle brezze marine, nonché al nord dove comunque si potranno superare punte di 35 gradi.