Meteo: perturbazione in transito mercoledì con maltempo

L’anticiclone che ha dominato la scena dalla fine dell’anno scorso ha le ore contate: secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, verrà ben presto smantellato da una perturbazione nord atlantica che entro la serata di martedì raggiungerà la nostra regione con le prime piogge sulle zone più occidentali. A Venezia martedì sarà una giornata grigia e anche fredda, con temperature non oltre i 6°C, ma senza piogge.

Il fronte vero e proprio entrerà in azione mercoledì, con piogge che si intensificheranno e si estenderanno da ovest ad est coinvolgendo tutta la regione e con il ritorno di abbondanti nevicate sulle Alpi, in calo anche fino a quote di fondovalle entro sera. Sono attesi fenomeni anche intensi tra l’alta pianura e le Alpi, ma con il passare delle ore la perturbazione si sposterà verso est e le piogge tenderanno ad attenuarsi in serata sui settori più occidentali. Su Venezia, mercoledì si prevede un ulteriore peggioramento con temperature tra 7 e 11°C e piogge e rovesci che proseguiranno fino a sera.

La giornata dell’Epifania vedrà un miglioramento con cieli che diverranno soleggiati e anche tersi in giornata, anche se con temperature in calo sulle zone di montagna. Il passaggio della perturbazione avrà il merito di rimescolare l’aria nei bassi strati, per diversi giorni caratterizzata da elevate concentrazioni di sostanze inquinanti.