Due giorni di allerta per vento forte sulla costa e in pianura

Natale e Santo Stefano all'insegna del vento. Secondo l'ultimo bollettino di Arpav, infatti, domani e venerdì si registrerà un rinforzo da nordest: i venti risulteranno tesi o forti anche sulla costa e in pianura. In virtù del quadro meteorologico previsto, la protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per il 25 e 26 dicembre.

Nei giorni successivi invece, in particolar modo dal 28 al 31 dicembre, le previsioni del Centro maree del Comune di Venezia annunciano condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell'acqua alta, anche oltre i 130 centimetri. Il Mose potrebbe essere attivato un'altra volta prima della fine del 2020, nel caso si presentassero le condizioni.