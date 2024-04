«Affitti brevi, problema da risolvere»: le opposizioni lavorano alla proposta unitaria

Affitti brevi e il tema della casa al centro della conferenza stampa organizzata oggi a Ca' Farsetti dalla lista civica Terra&Acqua, rappresentata dal consigliere comunale Marco Gasparinetti. La conferenza si è tenuta anche per celebrare il decennale del gruppo 25 aprile - ormai arrivato a 5 mila iscritti -, in qualche modo incubatore della lista civica. Che però, come ha ben chiarito il consigliere Gasparinetti, si occupa dei problemi di tutto il territorio comunale, mentre il gruppo è nato per difendere la residenzialità a Venezia e isole.

Al centro della conferenza stampa, la volontà di spingere la giunta comunale a regolamentare le locazioni turistiche, viste come primo problema della città. «Noi riconosciamo la rilevanza del turismo, ma non può essere tutto turismo, qualsiasi monocultura è pericolosa» ha spiegato Gasparinetti in apertura, presentando alcuni dati. Su un totale di circa 36500 unità immobiliari presenti a Venezia (Giudecca compresa), oggi sono 23602 le seconde o terze case: nel 2010 erano 16 mila. Per Gasparinetti, il fatto che ci siano solo 5833 locazioni turistiche registrate, lascia intendere che ci sia una zona grigia di case affittate ai turisti ma non dichiarate come tali. Con 1900 case in vendita, secondo il consigliere è prioritario intervenire, con un regolamento comunale, per evitare che a comprarle siano solo, o prevalentemente, speculatori che desiderano metterle in affitto a turisti.

Per invertire la tendenza, il gruppo 25 aprile domani farà partire una petizione per chiedere al Consiglio comunale di intervenire con urgenza fissando un tetto massimo al numero di affittanze turistiche, "facendo salve le aspettative legittime di chi già esercita tale attività e riservandola - per le nuove aperture - a chi è già residente" nell'area. Un modo in più per spingere il consiglio ad accelerare su un tema su cui la giunta veneziana, ormai dal luglio 2022, ha i poteri di legiferare, ma per ora senza che sia avvenuto.

Spazio è stato dato anche all'idea di un Piano casa, che preveda un fondo di garanzia e incentivi per chi affitta ai residenti, presentato dal capogruppo del Pd in consiglio comunale Giuseppe Saccà: «Ci stiamo lavorando tutti insieme - ha spiegato, sottolineando l'unitarietà delle opposizioni - si tratta di intervenire non solo sulle case pubbliche, ma su parco case privato, che è fondamentale». Sia Saccà sia Gasparinetti hanno riconosciuto l'importanza dello stanziamento di 28 milioni deliberato dalla giunta per riqualificare e assegnare le case Ater, arrivato, secondo i consiglieri, proprio dopo le pressioni delle opposizioni sul tema.

Al centro della conferenza stampa anche il ticket d'accesso, ritenuto da Gasparinetti un provvedimento ipocrita, iniquo e "probabilmente inutile": «Se avrà un effetto sui numeri ne prenderemo atto e ne parleremo» ha detto il consigliere, che però ha chiosato sulle motivazioni che hanno generato la misura, a sua detta: «Sul ticket d'accesso, la giunta ha preso in giro l'Unesco, dando l'idea di fare qualcosa». Spazio anche, nelle dichiarazioni, alla necessità di dare alla città una amministrazione diversa, con ripetuti cenni al lavoro che le liste di opposizione stanno riuscendo a fare insieme. Gianfranco Bettin, consigliere comunale della lista Verde che non ha potuto essere presente alla conferenza stampa per un imprevisto, ha dichiarato da parte sua che «ogni giorno che passa senza disciplinare le locazioni turistiche è un pezzo di città che viene ceduto alla speculazione. Il Comune o è ignavo o è complice di questa svendita di Venezia, che la gabella - il ticket d'accesso - prova a nascondere».

Proprio per evitare che venga presa come iniziativa elettorale, la proposta di regolamentazione degli affitti brevi sarà presentata dalle opposizioni a breve, a maggio, in particolare dopo che il Tar di Firenze (il 9 maggio) si sarà espresso sul regolamento del Comune di Firenze che ha vietato nuovi Airbnb nel centro storico: a differenza di Venezia, Firenze non era stata dotata dal parlamento del potere di regolare il fenomeno, motivo per cui l'esito potrà dare indicazioni anche ai consiglieri su come muoversi. «Proveremo ad avere i numeri in consiglio comunale su un provvedimento così importante» ha concluso Gasparinetti.