Amministrative, Vallotto: «Il centrodestra ha fatto cappotto, Lega determinante»

Alberto Teso a San Dona di Piave, Andrea Saccarola confermato a Martellago e Massimo Calzavara a Pianiga, Gianluca De Stefani a San Stino di Livenza: sono questi i sindaci di centrodestra eletti nei quattro Comuni del Veneziano al voto.

«Lega determinante in tutte le competizioni e con un nuovo sindaco, per l'affermazione di De Stefani a San Stino - commenta l'onorevole Sergio Vallotto, segretario provinciale di Lega Salvini premier Venezia - Le sfide di questo maggio erano complesse - dice Vallotto - ma grazie alla presenza e al supporto costante dei nostri consiglieri e assessori regionali, dei parlamentari nazionali ed europei, e alla guida del governatore Luca Zaia e del segretario regionale Alberto Stefani abbiamo potuto mettere in campo una squadra di candidati validi e costruire una campagna elettorale basata sui contenuti».

Da adesso comincia il lavoro nelle amministrazioni. «Qualche ora di festeggiamenti e già da stamattina pancia a terra per non tradire il mandato pieno dei cittadini. Come a Roma, col governo di Matteo Salvini, la Lega anche nella provincia di Venezia è il perno di un centrodestra che quando va unito trova sempre la vittoria».