L'appello: «Riprendere i lavori alla Basilica di San Marco»

Una mozione per chiedere la ripresa dei lavori a difesa della Basilica di San Marco a firma Marco Dolfin, consigliere regionale (Intergruppo Lega – Liga Veneta) per «smuovere una situazione di stallo che mette a rischio il monumento – spiega Dolfin –. Chiedo alla giunta regionale di farsi portavoce al governo per consentire la ripresa dei lavori con urgenza e realizzare l’opera a protezione dell’edificio».

Venezia e la Basilica sono ostaggio della burocrazia selvaggia, dice il consigliere. «Di mancati pagamenti alle ditte, di ritrovamenti archeologici, e ritardi e cavilli che ne impediscono la prosecuzione. Il cantiere c’è, ma gli operai non vi lavorano e ad oggi la Basilica va sott’acqua con soli 65 centimetri sopra il medio del mare, continuando a subire danni alle sue parti più esposte, dalle colonne in marmo al nartece, con le infiltrazioni saline che provocano distaccamenti e sgretolamenti».

Questi ritardi per Dolfin sono «irrispettosi e dannosi nei confronti della Basilica di San Marco, emblema di Venezia nel mondo. Le barriere del Mose proteggono Venezia dall’acqua alta, ma non possono proteggere la basilica quando la marea è limitata: il nartece si trova a circa 65 centimetri, mentre la piazza a 71. Tra l’altro il Mose non può nemmeno essere attivato con queste soglie, perché comporterebbe il blocco di molte attività portuali». Per questo è stata progettata la protezione, con una barriera di vetro, per difendere dall’acqua alta la Basilica. Il progetto della Provveditoria di San Marco ha passato il vaglio della Soprintendenza e del Provveditorato e i lavori per la posa delle balaustre attorno alle facciate della Basilica sono iniziati ad agosto scorso. Ma poi si sono fermati. «Chiediamo al governo di sbloccare questa situazione - conclude il consigliere regionale - e velocizzare quanto prima la ripresa dei lavori: ancora una volta Venezia necessità di una giusta e doverosa considerazione, vista la sua specificità e peculiarità. Città unica al mondo oggi non la si può ricordare solo per i suoi 1600 anni senza poi tutelarla a dovere: l’opera di protezione della Basilica di San Marco è urgente e essenziale per la sua sopravvivenza».