Via libera al Bilancio di previsione in Consiglio comunale

Terzo e ultimo giorno di Consiglio comunale oggi, martedì 21 dicembre. Tra emendamenti respinti e tensioni fra il sindaco Brugnaro e le opposizioni, il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per il triennio 2022-2024: 24 voti favorevoli e 11 contrari. Il bilancio di previsione, che chiude per l’anno 2022 con un importo di circa 674 milioni di parte corrente e 475 milioni di parte capitale, è stato approvato entro la fine dell'anno evitando anche quest'anno il ricorso all'esercizio provvisorio.

Gli equilibri sono influenzati dalla pandemia, com'era stato per il bilancio 2021-2023, pertanto, si legge nella delibera, "si è valutata la necessità di utilizzare le risorse previste come entrate da proventi edilizi per finanziare la manutenzione ordinaria, e si è presa in considerazione la possibilità di utilizzare quote di avanzo di amministrazione vincolato e alcune entrate ordinarie per ottenere il pareggio". Nel quadro delle difficoltà restano le riduzioni tributarie, nei confronti dei cittadini, che riguardano la Tari, tassa sui rifiuti.

Tra le voci principali d'entrata per il 2022 si prevedono 25 milioni dall'imposta di soggiorno e circa 10,9 milioni dall'accesso dei bus Ztl, per un totale di 35 milioni rispetto ai 60 del 2019. Altra voce rilevante è quella di 96,3 milioni attesi dalla Tari, con il mantenimento di uno stanziamento di 7,5 milioni (da avanzo vincolato da imposta di soggiorno) da utilizzare per ridurre i costi da coprire con i proventi tariffari. Una decina di milioni di euro sono previsti dal recupero dell'evasione di Imu, Tasi e Tari, mentre 13,5 milioni provengono da tributi Cimp e Cosap (plateatici e pubblicità delle attività).

Per il contributo d'accesso si prevedono 2,5 milioni di entrate dal 2022, con la prospettiva di arrivare a 13 milioni per il 2023 e il 2024. Dal servizio navigazione il Comune prevede di incamerare 13,2 milioni nel 2022, in riduzione di 4,2 milioni rispetto alle previsioni del 2021. Dal trasporto pubblico attesi invece 6,9 milioni, in leggera flessione rispetto al 2021 (-0,8 milioni). Quattro i milioni previsti dai proventi sosta, 10,3 dai canoni degli alloggi, e 2 milioni dalle concessioni cimiteriali.

Tra le voci in uscita, viene rifinanziato il progetto 6Sport con 635 mila euro, di cui 310 mila dalla Città metropolitana, e viene incrementato di 700 mila euro lo stanziamento della cura e della manutenzione del verde e per il diserbo, e viene confermato lo stanziamento di 250 mila euro per l’attività di vigilanza e informativa nel centro storico (guardians). Sui grandi eventi, previsto un investimento di 2,4 milioni per il Salone Nautico e un altro milione per iniziative di promozione della città di Venezia nell’ottica del rilancio post pandemia.