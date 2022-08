La giunta regionale approva il bilancio di previsione

È stato approvato questa mattina in Giunta regionale il bilancio di previsione 2023-2025, «rigoroso, attento ai bisogni dei cittadini su tutti i temi, dalla sanità e sociale all’ambiente, e ancora una volta, la tredicesima, tax free», come ha precisato il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi.

Si tratta di un bilancio da 17 miliardi di euro, «nel quale abbiamo previsto un’ulteriore limatura alla spesa politica pari al 15% e dove confermiamo le partite più importanti in questa non facile fase post covid». Cultura, Olimpiadi e Paralimpiadi, programmazione comunitaria, scuole paritarie, sanità e formazione professionale sono i grandi temi affrontati. «Arrivare oggi a questa definizione di spesa con obiettivi chiari da raggiungere, - ha commentato l'assessore al Bilancio, Francesco Calzavara - ci permette di consegnare tutta la documentazione al Consiglio regionale per iniziare il dialogo costruttivo con la maggioranza e la minoranza per arrivare all’adozione definitiva del documento entro il mese di novembre».

In particolare, nel bilancio, le poste più significative sono: