La conferenza delle Regioni approva il disegno di autonomia differenziata

La conferenza delle Regioni, riunitasi oggi a Roma, ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. «Si tratta di un momento importante - ha commentato a caldo il presidente del Veneto, Luca Zaia -. Prende sempre più forma il progetto per dare compimento al dettato costituzionale». Quattro Regioni hanno dato parere negativo, ma «non hanno disconosciuto il percorso di autonomia, solo hanno avuto da ridire sulle modalità».

Nel ribadire come l'autonomia sia prevista dalla Costituzione, il governatore ha sottolineato che è «chiave per un profilo di modernità, di efficienza e di modernità dell’amministrazione della cosa pubblica, che avrà quella ricaduta positiva attesa dai cittadini». Il centralismo, per Zaia, «è l’equa divisione del malessere, l’autonomia è l’equa divisione del benessere. Questa Italia a due velocità deve finire e le regioni devono essere tutte messe nelle condizioni di dare servizi e risposte ai loro cittadini; senza lasciare indietro nessuno».