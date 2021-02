Jesolo sistema circa tre chilometri della spiaggia della Pineta

In giunta 320 mila euro in vista della stagione 2021, con il prelievo di 40 mila metri cubi di sabbia, aree di stoccaggio e stesura in primavera

La giunta comunale jesolana ha dato l'ok al progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino dei circa tre chilometri del litorale est di Jesolo, dallo stabilimento Green Beach alla foce del Piave, con il prelievo di 40 mila metri cubi di sabbia, aree di stoccaggio e successiva stesura in primavera.

Oltre agli interventi in corso e finanziati dalla Regione per il ripristino di parte della spiaggia del litorale est e il completamento di pennelli in roccia, l’amministrazione comunale ha stanziato 320 mila euro per garantire il ripristino e la preparazione della spiaggia della pineta per la stagione 2021. Verso la tarda primavera, la sabbia stoccata sarà distesa lungo la spiaggia, a partire dallo stabilimento Green Beach verso la foce del Piave. Le attività saranno svolte in coordinamento con i concessionari che seguono poi la fase di spianamento delle dune erette in inverno a protezione della spiaggia.

«La fragilità del litorale della pineta, ogni anno interessato da mareggiate ed erosione e la necessità di preservare questa parte della nostra città e tutelare le attività che vivono del turismo, ci ha spinto a stanziare risorse per gli interventi di ripristino - interviene l’assessore al Demanio della città di Jesolo, Esterina Idra -. Il progetto elaborato dal Comune è stato curato dall’ingegner Andrea De Gotzen, che si sta anche occupando degli interventi di protezione della costa in fase di realizzazione. Così riusciamo a coordinare le diverse iniziative e ottimizzare le misure per la ricostruzione e preparazione della spiaggia. L’estate 2021 si avvicina e saremo pronti per accogliere gli ospiti anche nel contesto dal grande valore ambientale rappresentato dalla pineta».