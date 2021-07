Viale San Marco, assemblea non in presenza ma in streaming. Il Comitato: «Una farsa»

La Municipalità di Mestre Carpenedo ha convocato per domani, 21 luglio, l'assemblea pubblica sulla riqualificazione di viale San Marco, ma sarà in streaming, non in presenza come il comitato aveva chiesto. «Una inutile farsa», commenta rifiutando l'invito. «Il Presidente parla di restrizioni per il Covid mentre in tutta la città si svolgono feste come il Redentore, meeting internazionali come il G20, inaugurazioni di mostre come la Biennale, e persino il cinema all’aperto in tutti i quartieri. Il Comitato, a nome di tutta la cittadinanza, ha più volte chiesto al presidente Pasqualetto un’assemblea pubblica da tenersi direttamente sull’area dell’ex campo da calcio del Real San Marco, che per coerenza avrebbe dovuto essere indetta prima del voto in Consiglio municipale e comunale. Convocarla in streaming dopo tutto ciò, significa non avere rispetto dei cittadini».

«È più difficile guardando negli occhi le persone dire loro che vivranno i prossimi 4 anni da incubo, che sarà costruita una torre di 70 metri in fianco alle loro case, che a causa del centro commerciale aumenteranno il traffico, i rumori e l’inquinamento». Il Comitato di quartiere per questo non parteciperà all’incontro “on line”. «Sono uno degli 11 consiglieri di Municipalità di Mestre che ha chiesto che finalmente ci sia un momento di confronto tra la popolazione di viale San Marco (e non solo) e la Municipalità. Ma sono state accampate ragioni di prudenza proprio nei giorni in cui migliaia di persone si ritrovano - scrive il consigliere Michele Boato - Ritengo si tratti di una vera e propria fuga dalle proprie responsabilità. Perciò, con dispiacere ma senza alcun dubbio, pur avendola richiesta, decido di non partecipare e invito il presidente a tornare sui suoi passi».