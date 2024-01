Il Senato approva il disegno di legge sull'autonomia

L'Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge sull'autonomia differenziata del ministro Calderoli. Sono stati 110 i sì, 64 i no, 3 gli astenuti. Il provvedimento, che ha iniziato il suo iter a palazzo Madama, passa quindi alla Camera. Il primo passaggio parlamentare, commenta il presidente del Veneto Luca Zaia, rappresenta «la pietra miliare che segna l’accelerata finale verso un traguardo di rinascita per il Paese». Il Veneto è l'apripista di un percorso che, secondo il governatore, «sarà occasione di progresso e giovamento per tutte le realtà territoriali»: l’autonomia, aggiunge Zaia, «non vuole lasciare indietro nessuno, non è la fuga dei ricchi dalla nave in difficoltà. È un nuovo modo di unire e progredire insieme, superando con un moderno regionalismo le rovine di uno statalismo che, questo sì, nei decenni passati ha prodotto territori a differenti velocità».

La cabina di regia dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, «mette a terra importanti e maggiori diritti dei cittadini, che saranno la garanzia di prestazioni e servizi uniformi su tutto il territorio nazionale». Il termine "differenziata", conclude Zaia, «identifica un sistema di autonomia articolato e virtuoso, già sperimentato con successo in altri grandi paesi europei come la Germania».

Tra i primi a commentare anche il senatore veneziano Raffaele Speranzon, di Fratelli d'Italia: «Finalmente l'autonomia è realtà: una grande riforma istituzionale che, insieme al premierato, ridisegnerà l’architettura dello Stato, rendendolo più giusto, snello ed efficiente. Con l'autonomia differenziata non si toglie nulla a nessuno. Si dà, invece, l’opportunità ad ogni regione di assumersi la responsabilità di offrire servizi migliori e più calibrati. La riforma abbatte, infatti, i rischi di sprechi e stimola ad una spesa migliore delle risorse esistenti; le Regioni avranno la possibilità di creare vantaggi per i cittadini con l'efficientamento di servizi, prestazioni e risorse negli ambiti in cui ritengono di poterlo fare».

In Aula, durante le dichiarazioni di voto, si è fatta notare la contestazione del Partito democratico: i senatori dem, dai rispettivi banchi, hanno esposto dei fogli con stampato il tricolore. «Il provvedimento votato oggi - dice il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd Veneto - non sarà la terra promessa raccontata. Trattato come oggetto di scambio fra Lega e FdI, è diventato un modesto barattellum. Il destino e l'assetto dell'Italia usato come merce in cambio del voto sul folle disegno del premierato». Così «l'autonomia è diventata un tutto e un niente allo stesso tempo. Cosa ci sia dentro e come si raggiunga, con quali effetti e con quali risorse finanziarie, passa del tutto in secondo piano: una chimera fatta di norme confuse e contraddittorie che scontenta tutti. Quello che colpevolmente manca è un'idea di funzionamento del sistema Paese in cui le autonomie concorrano, con lo Stato, alle politiche pubbliche, un regionalismo cooperativo».