Autonomia, ok del Consiglio dei ministri al disegno di legge. Zaia: «Passaggio determinante»

È arrivato il via libero definitivo e unanime del Consiglio dei ministri al disegno di legge sull'autonomia differenziata. Lo ha annunciato questa sera il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, spiegando che «il cammino della riforma procede. Ora il disegno di legge si appresta ad imboccare la strada verso l’esame del Parlamento - ha aggiunto -, che sarà quindi pienamente coinvolto in questo percorso».

«In quell’ottica di collaborazione che guida il mio lavoro fin dal principio - ha spiegato Calderoli -, nel testo definitivo oggi approvato sono state inserite alcune proposte emendative degli enti territoriali, ivi compresa l’insularità. L’Italia ha una storica occasione di rinnovamento strutturale che va affrontata senza pregiudizi o ideologie, ma con pragmatismo e consapevolezza».

Zaia: «Ora bisogna essere consapevoli»

«Oggi si è aggiunto un passaggio determinante alla riforma più importante, quella dell'autonomia». Sono state queste le prime parole del presidente del Veneto, Luca Zaia. «L’approvazione odierna - ha rilevato - è la prova che questo è un Governo coraggioso, che mantiene le promesse e per il progetto dell’Autonomia differenziata, in poco più di cento giorni, è riuscito a fare quello che mai era stato fatto prima. Da ora in poi si tratta solo di essere consapevoli, e tutti lo devono essere, che l’autonomia è responsabilità, non solo per chi la deve gestire, ma anche per chi la deve realizzare e mettere in pratica».