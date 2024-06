L'Autonomia è legge, arriva l'ok definitivo dalla Camera

Il decreto legge sull'Autonomia differenziata è legge. Dopo una lunga maratona notturna, è arrivato il secondo e definitivo sì dalla Camera. L'aula di Montecitorio ha licenziato il provvedimento con 172 voti favorevoli, 99 contrari e 1 astenuto.

Zaia: «Una giornata storica»

«Una giornata storica, una bella pagina di democrazia». Sono le prime parole a caldo del presidente del Veneto, Luca Zaia, ricordando i 2 milioni e 273mila veneti che il 22 ottobre 2017 si recarono alle urne a votare per l'autonomia. «Ora si pone una pietra miliare - spiega il governatore -: è stata scritta una pagina importante della storia del nostro Paese e della nostra comunità. All’insegna di un percorso di modernità, responsabilità ed efficienza». Ora, l'Italia, «con gradualità e rispetto, andrà verso un modello gestionale già assunto in maniera vincente da molti grandi Paesi europei e a livello internazionale».

Con l’approvazione dell'Autonomia, e la sua successiva pubblicazione, «inizia un percorso che vedrà ognuno di noi impegnato alla stesura delle singole intese - prosegue Zaia -. Mettendo a frutto la reale efficacia dell’autonomia differenziata, con gli accordi tra lo Stato e le Regioni che vorranno chiedere, con responsabilità, l’autonomia».

Esulta la Lega

«A dirlo mi tremano le gambe per l'emozione...» è l'incipit del post con cui il ministro delle Autonomie, Roberto Calderoli, commenta il via libero definitivo all'Autonomia differenziata. «Sbaglia chi dice che questo provvedimento spaccherà l’Italia, perché farà l’esatto contrario - si legge nel suo messaggio -. L’obiettivo è permettere a tutte le Regioni di correre sempre più veloce, riducendo i divari territoriali e realizzando quell’unità che c’è solo sulla carta».

Per Massimo Bitonci, sottosegretario al Mimit, «è la scelta migliore per il futuro dell'Italia, un sogno che diventa realtà, richiesto a gran voce da veneti e lombardi con i referendum del 2017». È dello stesso parere anche il segretario della Liga veneta, Alberto Stefani: «Oggi è un giorno storico per la Lega. Grazie a Luca Zaia, pioniere di questa riforma, a Roberto Calderoli per averla realizzata e difesa, a Matteo Salvini per aver permesso tutto questo».

L'opposizione: «Decreto spacca-Italia»

Per l'opposizione al Governo si tratta di un decreto "spacca-Italia". Tra le prime a esprimere dissenso è la leader del Pd, Elly Schlein: «Oggi si consuma il secondo atto di un vergognoso scambio fatto sulla pelle delle italiane e degli italiani. Ci avete tenuti qui tutta la notte, con quale urgenza? Lo abbiamo capito: quella di ottenere lo scalpo del sud» e per «un cinico baratto con la Lega. Avete colpito la coesione del nostro Paese», le sue parole a freddo.

«Spaccano l'Italia col favore delle tenebre»: rispolvera un vecchio adagio, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, per commentare l'approvazione del disegno di legge «che condanna il Sud e le aree più in difficoltà del Paese al peggioramento delle proprie condizioni riguardanti la sanità, l’istruzione, i trasporti». Il suo post Facebook si chiude con una promessa: «Continueremo a contrastarli in tutti i modi: in Parlamento e nelle piazze».