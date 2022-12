Autonomia, legge in Consiglio entro il 2022. Zaia: «Arrivano buone notizie»

«La legge sull'autonomia arriverà in Consiglio dei ministri entro il 2022, e nel 2023 ci sarà l'approvazione. Poi i tempi spettano al Parlamento». Lo ha annunciato oggi il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli. Nel giro di 10-12 mesi ci dovrebbero essere l'approvazione e quindi i primi trasferimenti di funzioni alle Regioni dal primo gennaio 2024.

Calderoli ha quandi spiegato che è in corso di esamina la legge di stabilità, «dove all’articolo 143 è prevista una cabina di regia e una struttura tecnica per l’approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni (lep), cosa mai realizzata in 21 anni, e che è il punto di partenza per poter dare un via concreto e sicuro all’autonomia differenziata».

Zaia: «Più grande riforma dopo la Costituzione»

La notizia è stata commentata con soddisfazione dal presidente del Veneto, Luca Zaia: «Arrivano buone notizie. - ha detto - Stiamo parlando della più grande riforma della storia dopo la Costituzione repubblicana del 1948 e del compimento dei dettami dei padri costituenti, che significa dare al Paese un’ossatura federalista».

Il governatore ha sottolineato la volontà di rispettare ogni forma possibile e immaginabile di perequazione, «affinché nessuno venga penalizzato da una riforma importante come questa, che costituisce comunque l’unica via per dare a questo Paese una gestione e una visione di modernità. Oggi, il centralismo abbinato all’assistenzialismo ha creato un’Italia a due velocità, ed è ormai certificato che si tratta di un modello fallimentare».