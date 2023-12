L'autonomia potrebbe andare in aula a gennaio. Zaia: «Passi in avanti per la riforma»

L'autonomia potrebbe essere portata in aula l'8 gennaio: ad annunciarlo è stato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, a margine del suo intervento ad Atreju. «Timori di intoppi sul voto? Il lavoro che abbiamo fatto al Senato è stato molto serio da parte di tutte le forze di coalizione - ha detto -, e direi che anche il partito di Calenda si è avvicinato abbastanza a queste posizioni, quindi la maggioranza si sta allargando non restringendo».

«La prevista calendarizzazione dell’autonomia nella discussione parlamentare di gennaio conferma che continuano i passi in avanti per la riforma - commenta il presidente del Veneto, Luca Zaia -. Ogni passaggio, che può apparire tecnico ma necessario per l’ossatura della riforma, ci avvicina al traguardo».

«Posso confermare che nel nostro territorio l’attesa per l’approvazione di questa riforma, che sarà epocale, sta crescendo - sottolinea Zaia -. Tutto ha avuto inizio dal referendum del 22 ottobre 2017, nel quale 2 milioni 273 mila cittadini veneti si espressero a favore dell’autonomia. Di strada da allora ne abbiamo fatta molta, si vede il traguardo ed è importante arrivare a tagliarlo in breve».