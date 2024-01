Zaia: «Se si parla di autonomia in Italia, è perché i veneti hanno votato al referendum»

«Se oggi si parla di autonomia in Italia, è perché i veneti sono andati a votare per il loro referendum». Con queste parole, il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato l'approvazione del disegno di legge Calderoli al Senato, all'indomani della votazione nell'aula di Palazzo Madama.

Il governatore, fisicamente a Madrid dove si sta svolgendo la fiera internazionale del turismo, si è detto «con il cuore in Veneto, dopo la giornata di ieri, questo 23 gennaio 2024 che non dimenticherò mai». Riavvolgendo il nastro al 22 ottobre 2017, quando 2 milioni e 378mila veneti si recarono alle urne per esprimere il proprio parere sull'autonomia, Zaia ricorda: «Quella volta imposi il quorum - spiega -, cioè dissi ai veneti: "Se ci crediamo, dobbiamo andare a votare, se almeno un veneto su due non va a votare, vuol dire che il Veneto non ci crede". È stata un'apoteosi».

Rivendicando l'avvio di un processo durato più di sei anni, il presidente del Veneto spiega: «Come dico sempre, la vittoria ha tante paternità e maternità, la sconfitta ne avrebbe avuta una sola, cioè io».

Quello al Senato è stato il primo passaggio formale per la legge sull'autonomia, adesso l'attesa è che il ddl venga trattato alla Camera, in commissione e in aula: «Dopodiché - aggiunge Zaia -, quando la legge verrà pubblicata sulla gazzetta ufficiale, potremo finalmente portare il nostro progetto sul tavolo delle trattative, che come obiettivo avrà quello della firma dell'intesa, che è il contratto che stabilirà quante competenze dallo Stato italiano verranno trasferite nel tempo, e con gradualità, alla nostra Regione. E così potrà accadere per tutte le Regioni italiane».