Il Pd in cerca di risposte su parcheggi e soste in centro storico e terraferma

Il bando per gli abbonamenti ai parcheggi sulle strisce blu per i residenti della terraferma nel mirino del consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Ticozzi. Gli abbonamenti dell'autorimessa comunale sono l'oggetto di un'interrogazione depositata a giugno dalla capogruppo Pd Monica Sambo e dal consigliere comunale Pd Alberto Fantuzzo. Il gruppo consiliare cerca risposte sui parcheggi.

«La commissione sul bando - dice Ticozzi - non è stata convocata -. C'è stata solo una generica risposta sui giornali in cui ad aprile si diceva che il bando era pronto. Da allora più nulla». Per quanto riguarda la situazione a piazzale Roma, Sambo e Fantuzzo sottolineano la difficoltà per i residenti di parcheggiare la propria auto a Venezia. «Certamente uno degli elementi che rende complicato vivere in città soprattutto per chi lavora fuori del territorio comunale».

«I residenti della terraferma continuano a subire le conseguenze negative dell’assenza del nuovo bando vedendosi costretti a pagare i parcheggi a prezzo pieno. Molti cittadini continuano a contattarmi sperando in novità. Dal 2013, anno in cui è uscito l’ultimo bando, il centrodestra ha avuto tutto il tempo per predisporne un altro: l’assessore alla Mobilità Renato Boraso si assuma le proprie responsabilità - continua Ticozzi - oltre a rispondere sull'inefficace gestione del trasporto pubblico, il mancato rinnovo del bando dei parcheggi a Venezia e il ritardo con cui sono stati fatti partire i bonus taxi per anziani, donne e persone in difficoltà. Questa non è buona amministrazione: basta accampare scuse, vogliamo le dimissioni».

Per quanto riguarda il garage comunale, nel 2019, commenta il Pd, era stato annunciato un nuovo avviso pubblico per l'assegnazione degli abbonamenti ma non è stato mai pubblicato. «Per tale ragione avevamo depositato un'interrogazione a gennaio 2021 e nelle stessa data l'assessore Boraso ha annunciato ancora l'imminente pubblicazione del bando - proseguono Sambo e Fantuzzo -. A febbraio l'assessore ha detto che il bando sarebbe stato pubblicato entro 2/3 mesi, ma ad oggi non c'è. Non è più accettabile e giustificabile questo ritardo. Inoltre avevamo chiesto all’assessore di prevedere, anche temporaneamente, una tariffa agevolata dedicata residenti del Comune di Venezia per la sosta al garage comunale (come era già avvenuto lo scorso anno durante il lockdown), proprio per venire incontro alle esigenze sempre più impellenti della cittadinanza, ma anche questa proposta non è stata accolta».