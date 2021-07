Battaglia sugli emendamenti per viale San Marco fino a notte fonda

Un Consiglio comunale rovente quello di giovedì primo luglio, come era stato preventivato, sull'accordo tra il Comune e la ditta Genuine per la riqualificazione dell'area ex campo da calcio Real in viale San Marco a Mestre. Alle 23 (dopo 6 ore di seduta) sono stati votati 45 dei 56 emendamenti presentati "a pioggia" dal gruppo Terra e Acqua (40) e dal Partito Democratico (16).

L'iniziale richiesta di sospensiva del Consiglio, presentata dalle capogruppo Monica Sambo (Pd) e Sara Visman (5 Stelle), viene respinta a maggioranza dall'assemblea, così come la richiesta di una capigruppo straordinaria arrivata da parte del consigliere Giovanni Andrea Martini. Quindi maggioranza e opposizione (quest'ultima con il professor Stefano Zecchi intervenuto con una lettera a distanza) aprono la battaglia sulla torre, sull'area commerciale, sul verde pubblico, sul parcheggio, la viabilità, il sagrato della chiesa e la piazza del progetto di viale San Marco, scontrandosi su tutto, a partire dall'ammissibilità in Consiglio della discussione sulla petizione del Comitato dei residenti (1.200 firme). Momento di tensione fra il sindaco Brugnaro e il consigliere Gianfranco Bettin (Verde Progressista) e poi fra il primo cittadino e il consigliere Marco Gasparinetti (TeA) quando quest'ultimo chiede di verificare il numero legale prima della illustrazione degli emendamenti. «Il suo intento è dilatorio, vuole ritardare il voto», tuona il primo cittadino. Determinazione e sfinimento portano di fatto avanti il confronto punto per punto fino a notte fonda; non tutte le obiezioni dell'opposizione vengono respinte dall'assessore all'Urbanistica, Massimiliano De Martin, come ad esempio quelle sul verde, gli alberi, le piantumazioni e gli abbattimenti.

Nessun punto di incontro sulla partecipazione dei Comitati alle modifiche urbanistiche, chiesta da Gasparinetti e Visman. Per la consigliera Cecilia Tonon (Venezia è Tua), come per la maggioranza, la democrazia è garantita dal lavoro delle istituzioni. Il consigliere Bettin invece è dell'idea che la presenza di organismi intermedi (come la Consulta del verde) dia la possibilità alla cittadinanza di confrontarsi prima del momento istituzionale vero e proprio, agevolando il processo decisionale. Contrario il sindaco Brugnaro: «Non si può discutere e continuare a dibattere sempre, deve arrivare il momento del fare. In questa città si oppongono sempre gli stessi, senza accettare che chi è stato democraticamente eletto agisca a nome della cittadinanza».

Il maxi emendamento di giunta, che ha accolto le prescrizioni della Municipalità sul progetto (prevedendo ad esempio la presenza di un ambulatorio medico in area), passa a maggioranza con astensioni o non partecipazioni al voto. «Non si capisce la ragione di andare a realizzare un bosco verticale in un'area che non è priva di verde né è densa di edifici», argomenta Visman. Il sindaco sostiene fino all'ultimo la bontà del progetto, e con lui la maggioranza. «Grazie al privato si restituirà un'area che ora è chiusa e inquinata alla cittadinanza - afferma -. Non si toglie niente a nessuno: è una zona privata che rimane tale ma viene bonificata - afferma Brugnaro -. Verrà bella gente ad abitare, con qualche soldo da spendere di cui c'è bisogno per sostenere l'economia e la ripresa della città. Le opposizioni anziché respingere facciano proposte concrete». «Sospendiamo la votazione degli emendamenti - replica Gasparinetti - Chiediamo alla Genuine di scegliere un altro posto per costruire la torre, al Comune di acquistare l'ex campo da calcio (che ha valore di poco meno di 400 mila euro), alla Regione di bonificare, e otteniamo che il campo chiuso torni nella disponibilità pubblica». Poi nuovamente viene sollevata la questione del numero legale. «Vorrei una risposta ufficiale - commenta dopo che è passata la mezzanotte il consigliere Paolo Ticozzi (Pd) - Per serietà». La presidente del Consiglio Ermelinda Damiano esorta a procedere e il voto sugli emendamenti, con relativi interventi e respingimenti, va avanti oltre l'una. Il Comitato dei residenti, con circa 150 partecipanti, ha presidiato viale San Marco durante il Consiglio, sostenuto dal Gruppo 25 Aprile con alcuni militanti sul posto da Venezia.