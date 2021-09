Via libera al bilancio metropolitano 2020: attivo di oltre 5 milioni di euro

Il Consiglio metropolitano ha approvato oggi, 20 settembre, il bilancio consolidato 2020 con un risultato positivo di 5 milioni di euro, votato all'unanimità assieme al progetto di riforestazione di 4 aree, finanziato dal ministero della Transazione ecologica che poterà alla piantumazione di 36 mila alberi.

Nonostante la grave crisi economica del 2020 che ha fatto crollare non solo le entrate tributarie delle province e città metropolitane, ma soprattutto i ricavi da tariffazione sul trasporto pubblico locale, e i ricavi della società San Servolo derivanti dall’utilizzo di spazi e camere sull'isola, i numeri restano in attivo. «Denota una solida capacità della Città metropolitana e del gruppo di ridurre i costi di gestione in misura più che proporzionale – ha spiegato il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro -. Migliora anche la gestione finanziaria grazie all’azzeramento del debito: siamo ancora l’unica in Italia tra le città metropolitane ad averlo azzerato al 31 dicembre 2020».

Nel corso della seduta odierna è stato approvato anche un assestamento del bilancio: la manovra ha permesso di individuare entrate provenienti sia dalla dismissione del patrimonio che da trasferimenti regionali: a Jesolo verrà ceduto l’immobile denominato Kursaal al Comune stesso, entro il corrente esercizio (non più con rateizzazione triennale), per cui il prezzo complessivo risulta pari a 3,040 milioni di euro. La somma verrà versata in anticipo rispetto alle previsioni di bilancio 2022 e 2023, con maggior introito di 1 milione 290 mila di euro. Questo consente alla Città metropolitana di spostare per lo stesso importo i proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (Autovie Venete spa) al 2022 e 2023 finanziando integralmente l’elenco annuale delle opere pubbliche 2021. Con la manovra di oggi vengono poi registrate, in particolare, nuove maggiori entrate da trasferimenti regionali. Nel Comune di San Donà, con 667.061,04 euro, sarà ampliata la sede del liceo Montale che viene dotato di un parcheggio come intervento per rendere la palestra annessa agibile anche per manifestazioni sportive a livello agonistico.

Il Consiglio metropolitano ha anche approvato una delibera per il progetto di riforestazione urbana finanziato dal ministero della Transazione Ecologica di 4 aree della Città metropolitana che porterà, nell’arco di 7 anni, alla piantumazione di 36 mila nuovi alberi. I Comuni interessati sono Venezia, Mirano, Concordia Sagittaria, San Donà di Piave e Jesolo e gli interventi riguarderanno il Bosco di Mestre, con un progetto di riforestazione lungo il fiume Dese, il progetto di forestazione con finalità sociali, presentato dall'Ipab “Luigi Mariutto” di Mirano (con supporto del Comune di Mirano); il progetto “Venezia Orientale: il bosco diffuso”, presentato dai Comuni di San Donà di Piave e Concordia Sagittaria, in forma congiunta; e “Imboschimento in ambito vallivo della laguna di Venezia nord” nel Comune di Jesolo, presentato da Sair srl.