Terzo mandato, proposta bocciata: avrebbe permesso a Zaia di correre ancora in Veneto

Non passa la proposta leghista sul terzo mandato per i governatori. Come scrive Today.it, l'emendamento presentato dal Carroccio è stato bocciato in commissione Affari costituzionali del Senato con 16 voti contrari, 4 favorevoli (tra cui solo Italia Viva e la stessa Lega) e un astenuto. La norma avrebbe consentito a Luca Zaia di ricandidarsi ancora in Veneto, ma anche a De Luca di correre di nuovo in Campania o a Bonaccini in Emilia Romagna.

Il senatore leghista Paolo Tosato, vicepresidente della commissione Affari costituzionali, assicura però che «la partita non è chiusa». «Continuiamo a ritenere che la scelta o la bocciatura di un rappresentante del popolo, ad ogni livello, debba passare dal voto dei cittadini e non da una decisione dei partiti. Uno, due, tre, quattro mandati. Qual è il criterio oggettivo per stabilire quale sia la scelta giusta? Nessuno», rimarca in una nota l'esponente del Carroccio, che aggiunge: «Noi ci fidiamo dell'unico giudizio che conta in democrazia: il voto popolare. In particolare in Veneto, siamo convinti che anche gli elettori di Fratelli d'Italia e Forza Italia siano con noi. È un peccato che i vertici dei loro partiti abbiano manifestato, invece, la loro contrarietà. Per questo motivo, ripresenteremo le nostre proposte e cercheremo di convincere i nostri alleati di maggioranza a rivedere le loro posizioni. Apprezziamo, infine, che il Governo non abbia espresso parere contrario al nostro emendamento».

Da Fratelli d'Italia gettano acqua sul fuoco. «Io non drammatizzerei - ha detto Alberto Balboni, presidente meloniano della Commissione Affari costituzionali del Senato -. La Lega ritiene che sia comunque sempre un elemento di democrazia dare la parola agli elettori, altri come me ritengono che quando si tratta di cariche monocratiche che hanno ampi, amplissimi poteri, il vincolo al mandato sia un fattore di equilibrio, l'alternanza sia un fattore di democrazia, come del resto ha detto la Corte Costituzionale, anche in una sentenza di un anno fa che immagino tutti quanti».