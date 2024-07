Boraso arrestato, le opposizioni lasciano le commissioni comunali: «Non si può ignorare»

Scontro nelle commissioni consiliari di Venezia tenutesi questa mattina a partire dalle 11.30. Di fronte ai fatti della mattinata, con l'arresto dell'assessore alla mobilità Renato Boraso, oltre ad avvisi di garanzia per amministratori e imprenditori, quali il direttore generale di Actv, l'opposizione ha chiesto la sospensione dei lavori: alle 12 era prevista la conferenza stampa della procura di Venezia riguardo l'inchiesta.

«Sono atti che riguardano l'amministrazione di Venezia, abbiamo il dovere di capire e conoscere le notizie che stanno man mano uscendo. Domani il sindaco verrà in consiglio comunale a riferire e potremo proseguire» ha spiegato, a nome di tutti i gruppi d'opposizione, il capogruppo del Pd Giuseppe Saccà. Un appello che era arrivato prima che emergessero i dettagli diffusi appunto dalla procura poche decine di minuti più tardi, tra i quali l'indagine che riguarda il "blind trust" che gestisce i beni del sindaco Luigi Brugnaro.

I consiglieri di maggioranza, con toni diversi ma unanimi, hanno espresso solidarietà all'assessore Renato Boraso e massima fiducia nell'operato della magistratura. Trattandosi di una discussione su delibere tecniche, che riguardano la collaborazione con i comuni limitrofi su polizia locale e sicurezza urbana, non c'è necessità di sospendere, hanno spiegato: «I lavori devono andare avanti, siamo qui per amministrare non per giudicare».

I consiglieri di opposizione hanno allora ribadito che, essendoci già previsto un consiglio comunale per domani e nessun rallentamento della attività amministrativa sarebbe stato determinato dalla sospensione temporanea dei lavori, in caso di prosecuzione avrebbero lasciato le commissioni: così hanno fatto.

Rammaricata l'assessora Elisabetta Pesce, presente per presentare le delibere.