Mitigazione in area aeroportuale e bretella per l'alta velocità: «Riprendere i tavoli»

Lo chiedono i gruppi consiliari Pd, Verde progressista, Terra e Acqua, Tutta la città insieme e 5 Stelle per tornare a trattare le misure di compensazione del masterplan dello scalo veneziano

Il rapporto tra l'aeroporto Marco Polo di Venezia e l'abitato di Tessera «è sempre stato complicato», afferma il consigliere comunale Pd Alessandro Baglioni. «Da una parte vi è il terzo aeroporto d'Italia, infrastruttura di primaria importanza che in questi anni sta vivendo un notevole sviluppo; dall’altra la presenza di numerosi centri abitati, i cui residenti devono essere tutelati e devono poter partecipare attivamente alle scelte che hanno ricadute sul proprio territorio», continua Baglioni e annuncia un'interrogazione in Consiglio Comunale, «al fine di riavviare al più presto il tavolo sul masterplan dell'aeroporto».

C'è anche la bretella di collegamento all'alta velocità con i lavori e l'impatto previsto su case e imprese dell'area. Sulle misure di compensazione e sull'evoluzione del progetto la comunicazione si è interrotta con l'emergenza. «I tavoli con la cittadinanza vanno ripresi», per i firmatari: Verde progressista, Terra e Acqua, Tutta la città insieme e 5 Stelle. «Occorre un rapido riavvio per far ripartire il confronto regolare tra amministratori, Enac, Save e cittadinanza».